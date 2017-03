Continuar a ler

Na classificação, Filipe Lima subiu do 66.º para o 40.º posto e Melo Gouveia caiu do 33.º para o 49.º, sendo que todos os jogadores com 142 pancadas (par) rumaram às duas voltas finais do Tshwane Open.



Filipe Lima fez cinco 'birdies' (uma pancada abaixo do par) e três 'bogeys' (uma acima) na segunda volta, enquanto Melo Gouveia somou três 'birdies' e quatro 'bogeys'.



A prova é liderada pelo sueco Alexander Björk e o escocês Scott Jamieson, ambos com 132 pancadas (10 abaixo do par). Na classificação, Filipe Lima subiu do 66.º para o 40.º posto e Melo Gouveia caiu do 33.º para o 49.º, sendo que todos os jogadores com 142 pancadas (par) rumaram às duas voltas finais do Tshwane Open.Filipe Lima fez cinco 'birdies' (uma pancada abaixo do par) e três 'bogeys' (uma acima) na segunda volta, enquanto Melo Gouveia somou três 'birdies' e quatro 'bogeys'.A prova é liderada pelo sueco Alexander Björk e o escocês Scott Jamieson, ambos com 132 pancadas (10 abaixo do par).

O português José-Filipe Lima ultrapassou esta sexta-feira o compatriota Ricardo Melo Gouveia na classificação do, pontuável para o European Tour, sendo que os dois golfistas olímpicos portugueses passaram o 'cut'.Filipe Lima terminou a segunda volta com 140 pancadas (duas abaixo do par), depois de hoje marcar 69 (duas abaixo), enquanto Melo Gouveia totaliza 141 (uma abaixo), após juntar 72 (uma acima) às 69 do primeiro dia.

Autor: Lusa