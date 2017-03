Continuar a ler

Ricardo Melo Gouveia, por seu turno, precisou de 79 pancadas, sete acima do par, para terminar a primeira volta ao circuito, integrando o grupo dos que terminaram em 128.°



O golfista entregou um cartão com três ´birdies´, seis ´bogeys´ e um duplo ´bogey´.



O português José-Filipe Lima terminou esta quinta-feira no grupo dos classificados em sexto lugar o primeiro dia do Hero Indian Open, interrompido pela organização devido à ameaça de trovoadas.Filipe Lima concluiu a primeira volta ao circuito com 70 pancadas, duas abaixo do par, com seis ´birdies´ (uma abaixo do par), dois ´bogeys´ (uma acima) e um duplo ´bogey´ (duas acima).

Autor: Lusa