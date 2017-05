Continuar a ler

Na liderança da prova continua o espanhol Alvaro Quiros, que totaliza 197 pancadas, 16 abaixo do Par do campo.



Na liderança da prova continua o espanhol Alvaro Quiros, que totaliza 197 pancadas, 16 abaixo do Par do campo.

O português José Filipe Lima terminou este sábado no grupo dos classificados em quinto lugar, no terceiro dia do 'The Rocco Forte Open', torneio do European Tour em golfe, a decorrer em Agrigento, Itália.Depois de na sexta feira ter terminado entre os classificados em sexto lugar, Filipe Lima realizou neste sábado uma terceira volta ao circuito com 67 pancadas, duas acima do Par do campo, com quatro 'birdies' (uma abaixo do Par do buraco), três 'bogeys' (uma acima) e um duplo ´bogey´ (duas acima).

Autor: Lusa