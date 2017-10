Continuar a ler

Dunne terminou com duas pancadas de avanço sobre o norte-irlandês Rory McIlroy e três sobre o sueco Robert Karlsson, que liderava no sábado. Em Newcastle, Inglaterra, o irlandês Paul Dunne foi o vencedor, graças a uma excelente última ronda, com 61 pancadas (nove abaixo), naquela que foi a melhor volta do torneio.Dunne terminou com duas pancadas de avanço sobre o norte-irlandês Rory McIlroy e três sobre o sueco Robert Karlsson, que liderava no sábado.

O golfista português Filipe Lima terminou este domingo no grupo dos vigésimos classificados o British Masters, ao concluir a prova do European Tour com um total de 271 pancadas (nove abaixo do par).Depois do quinto lugar no Portugal Masters há uma semana, Filipe Lima voltou a conseguir um resultado positivo, concluindo a quarta e última volta 68 pancadas (duas abaixo do par), com seis birdies (uma abaixo) e quatro bogeys (uma acima).

Autor: Lusa