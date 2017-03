Continuar a ler

Por seu lado, Ricardo Melo Gouveia subiu do 71.º para o 62.º lugar, com um total 283 pancadas (uma abaixo do par), depois de uma quarta volta com 69 'shots' (dois abaixo), após marcar seis 'birdies' e quatro 'bogeys'.



O português José-Filipe Lima concluiu este domingo no 37.º lugar o Open da África do Sul, pontuável para o European Tour, ao concluir a prova com 280 pancadas (quatro abaixo do par).Com três birdies (uma pancada abaixo do par), dois bogeys (uma abaixo) e um duplo bogey (duas abaixo), Filipe Lima fez 72 pancadas (uma acima) na última volta, caindo 11 posições em relação ao final da terceira.

Autor: Lusa