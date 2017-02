Continuar a ler

Nas competições femininas, Sónia Resende (Sporting de Aveiro), na classe S14, bateu os recordes nacionais nos 25 livres (17,89 segundos), nos 400 livres (6.01,88 minutos), nos 25 costas (20,22 segundos), nos 50 costas (42,56 segundos), 100 costas (1.28,75 minutos), 25 bruços (19,48 segundos), 50 bruços (42,64 segundos), 100 bruços (1.36,10 minutos), 200 bruços (3.29,80 minutos) e 100 estilos (1.26,84 minutos).

O nadador Filipe Santos estabeleceu este domingo um novo recorde do mundo nos 25 metros livres (S.Down), no decorrer dos Nacionais de Inverno de Natação Adaptada, na Mealhada, onde foram estabelecidos 73 recordes absolutos, 43 masculinos e 30 femininos.Além do recorde mundial nos 25 metros livres, fixado em 14,15 segundos, batendo o anterior na posse do sul-africano Sean O'Neil, com 14,56, desde 2007, Filipe Santos estabeleceu ainda um novo máximo europeu nos 25 metros mariposa de S21.

