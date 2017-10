Continuar a ler

Em 2017/18, a equipa e.dams da Renault, campeã em título de construtores, terá Alain Prost e Jean-Paul Driot como líderes da equipa e Nicolas Prost (França) e Sébastien Buemi (Suíça) como pilotos, com a primeira prova marcada para Hong Kong, em 2 e 3 de dezembro deste ano.



Na época seguinte, a Nissan tornar-se-á na primeira marca japonesa no Mundial de carros elétricos, que arrancou em 2014, com a BMW a entrar no final de 2018 e a Porsche e a Mercedes na temporada 2019/20. Em 2017/18, a equipa e.dams da Renault, campeã em título de construtores, terá Alain Prost e Jean-Paul Driot como líderes da equipa e Nicolas Prost (França) e Sébastien Buemi (Suíça) como pilotos, com a primeira prova marcada para Hong Kong, em 2 e 3 de dezembro deste ano.Na época seguinte, a Nissan tornar-se-á na primeira marca japonesa no Mundial de carros elétricos, que arrancou em 2014, com a BMW a entrar no final de 2018 e a Porsche e a Mercedes na temporada 2019/20.

A Nissan vai substituir a Renault na temporada 2018/19 do campeonato do mundo de Fórmula E, campeonato para carros elétricos, anunciou esta quarta-feira a marca japonesa.A Nissan, líder na venda de automóveis elétricos a nível mundial, ocupa a vaga da Renault devido à parceria entre as duas, sendo que a construtora francesa pretende concentrar esforços na Fórmula 1.

Autor: Lusa