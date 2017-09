Continuar a ler

Na segunda manga, o canoísta português melhorou substancialmente, tendo terminado na 43.ª posição, com o tempo de 106,79 segundos e oito de penalização, a 22,51 do mais rápido, o eslovaco Matej Benus.



Na quarta-feira, Antoine Launay tinha-se tornado o primeiro português, em mais de uma década, a apurar-se para as meias-finais da competição mundial, ao terminar em quarto lugar na segunda manga de qualificação da prova de K1. Na segunda manga, o canoísta português melhorou substancialmente, tendo terminado na 43.ª posição, com o tempo de 106,79 segundos e oito de penalização, a 22,51 do mais rápido, o eslovaco Matej Benus.Na quarta-feira, Antoine Launay tinha-se tornado o primeiro português, em mais de uma década, a apurar-se para as meias-finais da competição mundial, ao terminar em quarto lugar na segunda manga de qualificação da prova de K1.

O canoísta português Frederico Alvarenga falhou esta quinta-feira a qualificação para as meias-finais da prova de C1 dos Campeonatos do Mundo de slalom, que estão a decorrer em Pau (França).Alvarenga, que se estreia em Mundiais absolutos, terminou a primeira manga de apuramento no 67.º lugar, com o tempo de 147,48 segundos - muito por força de uma penalização de 54 segundos -, a 63,80 do vencedor, o francês Denis Gargaud Chanut.

Autor: Lusa