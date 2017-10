Continuar a ler

"Não foi uma ótima prestação, mas também não foi uma má prestação. O objetivo era ir mais longe, uma pessoa quer sempre mais, mas foi um 'heat' difícil. Ele [Mick Fanning] apanhou aquele 8,50 no início do 'heat', eu devia ter esperado por aquela onda. Depois, tive uma onda má e deixei-lhe a prioridade. Acabou por me custar o 'heat' e ele não fez mais nenhuma onda boa", lamentou o surfista cascalense, após a derrota na quinta ronda e consequente nono lugar na prova de Peniche.Contudo, o atual 13.º classificado do ranking mundial reforçou a ideia de que nem tudo foi mau, lembrando que vai subir posições na hierarquia e que os erros ajudam a evoluir."Estou a aprender com os erros. Aumentei a minha posição no ranking, aumentei os meus pontos, a corrida pelo título 'rookie of the year' continua bem renhida e por isso vai ser um bom fim de ano no Havai" [última prova do circuito], enalteceu.O forte apoio que recebeu dos portugueses na praia de Supertubos mereceu o reconhecimento de 'Kikas': "O público foi inacreditável, foram uns verdadeiros portugueses. Mostraram a paixão que têm pelo desporto. É um orgulho enorme sentir isso."Também o experiente surfista Mick Fanning, 12.º do 'ranking', deixou elogios a Frederico Morais, admitiu dificuldades para vencer a bateria e espera que o português continue na elite do surf a mostrar o seu valor."O Frederico é muito consistente, muito forte e teve o apoio do seu público. Foi difícil e uma grande batalha aqui. Ele é competitivo, está a fazer um grande ano e numa forma inacreditável. Acredito que vá fazer grandes coisas daqui para a frente", argumentou.Já sem portugueses em competição, depois das eliminações de 'Kikas' e do 'wild card' Vasco Ribeiro, a grande atração da etapa cai sobre o havaiano John John Florence, atual líder do circuito e vencedor da etapa de Peniche no ano passado, na qual se sagrou campeão mundial pela primeira vez, um feito que poderá ser repetido caso volte a vencer em Portugal.O período de espera do Meo Rip Curl Pro Portugal decorre até 31 de outubro, na praia de Supertubos, em Peniche.