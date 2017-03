Continuar a ler

"Estou muito feliz! Sabia que ia ser difícil, o Filipe tem estado a surfar muito bem e o mar estava instável, mas concentrei-me em mim e no meu surf e, quando pude tentar a última onda, sabia que havia pouco tempo, cerca de um minuto, e tive de arriscar, era a última hipótese, e felizmente consegui", afirmou o português, após se ter tornado no único dos 'rookies' vencer a primeira eliminatória.'Kikas' cumpre na Austrália o primeiro campeonato como integrante do circuito mundial, depois de ter terminado o circuito de qualificação no terceiro lugar e já ter disputado quatro campeonatos com a 'elite', sempre como 'wild-card'.O havaiano John John Florence, detentor do título mundial, o sul-africano Jordy Smith, o norte-americano Kolohe Andino, os australianos Mick Fanning, Matt Wilkinson, Julian Wilson e Joel Parkinson e os brasileiros Jadson André e Gabriel Medina também avançaram diretamente para a terceira ronda, enquanto o norte-americano Kelly Slater, 11 vezes campeão do mundo, foi relegado para a segunda ronda, de repescagem.O período de espera do Quiksilver Pro Gold Coast, a primeira das 11 etapas do circuito, decorre até 25 de março.