Frederico Morais, de 25 anos, ficou a conhecer esta terça-feira o nome dos seus dois adversários para o seu primeiro 'heat' enquanto membro de pleno direito do circuito mundial da World Surf League, na Gold Coast, na Austrália.O surfista de Cascais, que se vai tornar no segundo português da história a competir na principal divisão da modalidade, terá pela frente no heat 10 da primeira ronda o brasileiro Filipe Toledo e o australiano Adrian Buchan.A primeira prova da época fica ainda marcada pela participação de Mick Faning, que em 2016 participou apenas em metade das etapas do circuito, por opção. O australiano ficou logo no heat de... Kelly Slater.

Autor: José Morgado