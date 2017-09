Continuar a ler

Na primeira ronda, Tomás Fernandes venceu o quinto heat, enquanto Miguel Blanco foi eliminado na primeira bateria, frente aos brasileiros Peterson Crisanto e Marcos Correa.



Já Vasco Ribeiro desiludiu ao cair na segunda ronda, com 11,30 pontos, insuficientes para bater os dos norte-americanos Kanoa Igarashi (15,43) e Michael Dunphy (12,36).



Com a eliminação precoce, o atual campeão nacional vê ainda mais complicada a corrida aos dez primeiros classificados do ranking de qualificação para assegurar a presença na próxima época no circuito mundial, onde já está Frederico Morais.



O período de espera do EDP Billabong Pro Cascais decorre até 05 de outubro, nas praias do Guincho ou Carcavelos, em Cascais. Na primeira ronda, Tomás Fernandes venceu o quinto heat, enquanto Miguel Blanco foi eliminado na primeira bateria, frente aos brasileiros Peterson Crisanto e Marcos Correa.Já Vasco Ribeiro desiludiu ao cair na segunda ronda, com 11,30 pontos, insuficientes para bater os dos norte-americanos Kanoa Igarashi (15,43) e Michael Dunphy (12,36).Com a eliminação precoce, o atual campeão nacional vê ainda mais complicada a corrida aos dez primeiros classificados do ranking de qualificação para assegurar a presença na próxima época no circuito mundial, onde já está Frederico Morais.O período de espera do EDP Billabong Pro Cascais decorre até 05 de outubro, nas praias do Guincho ou Carcavelos, em Cascais.

O surfista português Frederico Morais continua em prova no EDP Billabong Pro, assim como 'wild card' Tomás Fernandes, enquanto os compatriotas Vasco Ribeiro e Miguel Blanco foram esta terça-feira eliminados na segunda e primeira rondas, respetivamente.Na praia do Guincho, Kikas vai partilhar o 13.º heat da segunda ronda com o convidado Tomás Fernandes, juntamente com o australiano Adam Melling e o espanhol Gony Zubizarreta.

Autor: Lusa