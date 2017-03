Continuar a ler

"Os atletas portugueses têm todas as características e potencialidades para se tornarem nos porta-vozes e embaixadores do surf português no contexto internacional. Além deles, a nossa equipa técnica está mais do que completa e tem feito um trabalho incrível e com resultados excelentes a nível internacional", referiu João Aranha, presidente da FPS, citado no comunicado.O Comité Olímpico Internacional (COI) aprovou em dezembro cinco novas modalidades para os Jogos Olímpicos Tóquio'2020, entre as quais o surf, escalada, karaté, skate e beisebol/softball.A este propósito, a FPS realça que Frederico Morais, bicampeão nacional de surf, e Teresa Bonvalot "são uma excelente aposta para a representação de Portugal" e "só eles serão capazes de divulgar e reforçar o surf português no panorama olímpico"."Por parte da equipa técnica, existe uma forte convicção de que a participação será uma realidade e que estes dois surfistas estão em ótimas condições para fazer uma competição de bom nível. Por isso já começamos a trabalhar em conjunto para potenciar as suas prestações, sem esquecer outros nomes, a incluir brevemente na lista, e que também são excelentes competidores, com provas dadas a nível internacional", afirmou, por seu turno, Miguel Moreira, diretor técnico nacional da FPS.A FPS prometeu ainda divulgar em breve mais nomes que vão integrar "uma equipa jovem e forte" na preparação para os Jogos Olímpicos e "levar o nome de Portugal na modalidade desportiva de surf ainda mais longe".