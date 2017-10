Depois da boa prestação na etapa de Cascais do circuito de qualificação, Frederico Morais já está em França onde hoje arranca (assim as ondas confirmem a boa previsão) o Quicksilver Pro France, 9ª e antepenúltima etapa do circuito mundial.

O português de 25 anos, 11º do ranking mundial, vai para a água no 11º heat da primeira ronda e tem a companhia (de luxo) do australiano Mick Fanning, múltiplo campeão do Mundo mas a fazer uma época discreta (é apenas 14º do ranking), e ainda do brasileiro Ian Gouveia, 27º da classificação mundial.

A etapa francesa do circuito mundial tem como grandes favoritos os líderes do ranking mundial, Jordy Smith (1º) e John John Florence (2º) e ainda o brasileiro Gabriel Medina, duas vezes campeão da prova e finalista em 2016. A prova tem ainda a particularidade de ter um campeão em título – o havaiano Keanu Asing – que apesar de ter ganho a prova no ano passado acabou por ser... despromovido do circuito mundial. Impedido de defender (por direito) o seu troféu de 2016, Asing recebeu um wild card da organização e também vai ‘a jogo’ esta semana.

Autor: José Morgado