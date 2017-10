Continuar a ler

Conhecido no circuito por quase nunca cair, Kikas caiu hoje diversas vezes e nunca conseguiu uma onda que lhe permitisse ombrear com o australiano Mick Fanning, vencedor desta prova por quatro ocasiões (2007, 2009, 2010 e 2013), nem com o brasileiro Ian Gouveia.



O surfista luso ainda teve uma ligeira esperança na fase final, quando efetuou um 7,33, mas já não conseguiu uma onda que lhe permitisse um registo na ordem dos 8,25, resultado que lhe dava o primeiro lugar.



A bateria foi ganha por Ian Gouveia, com um total de 15,57 pontos (7,00 e 8,57), apenas mais 0,3 do que Fanning (8,40 e 6,87). Conhecido no circuito por quase nunca cair, Kikas caiu hoje diversas vezes e nunca conseguiu uma onda que lhe permitisse ombrear com o australiano Mick Fanning, vencedor desta prova por quatro ocasiões (2007, 2009, 2010 e 2013), nem com o brasileiro Ian Gouveia.O surfista luso ainda teve uma ligeira esperança na fase final, quando efetuou um 7,33, mas já não conseguiu uma onda que lhe permitisse um registo na ordem dos 8,25, resultado que lhe dava o primeiro lugar.A bateria foi ganha por Ian Gouveia, com um total de 15,57 pontos (7,00 e 8,57), apenas mais 0,3 do que Fanning (8,40 e 6,87).

O português Frederico Morais falhou esta quinta-feira o apuramento direto para a terceira ronda do Quiksilver Pro France, nona etapa do circuito mundial a decorrer em Hossegor.Frente a dois adversários difíceis, Frederico Morais esteve esta quinta-feira um pouco abaixo do que é habitual e ficou longe do primeiro lugar do heat, o único que apurava para a terceira ronda, enquanto os segundo e terceiro classificados vão disputar a segunda.

Autor: Lusa