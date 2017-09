Continuar a ler

Frederico Morais, 11.º do circuito mundial, é o único português ainda em prova no EDP Billabong Pro Cascais, depois das eliminações de Tomás Fernandes, na terceira ronda, de Vasco Ribeiro, na segunda, e de Miguel Blanco, na primeira.



O português Frederico Morais venceu esta quinta-feira o sétimo 'heat' da terceira eliminatória da etapa de Cascais do circuito mundial de qualificação de surf e qualificou-se para a quarta ronda.Na praia do Guincho, o único português no circuito principal somou 14,7 pontos (6,83 e 7,87), impondo-se aos brasileiros Willian Cardoso (13,77), que acompanha 'Kikas' na próxima fase, Victor Bernardo (11,3) e o costa-riquenho Carlos Muñoz (10,5).

Autor: Lusa