Continuar a ler

"Kikas' e Slater já se defrontaram uma vez em campeonatos da 'elite', em 2013, quando o então 'wild-card' luso derrotou o norte-americano na repescagem, em Peniche.



O surfista cascalense cumpre na Austrália o primeiro campeonato como integrante do circuito mundial, depois de ter terminado o circuito de qualificação no terceiro lugar e já ter disputado quatro campeonatos com a 'elite', sempre como 'wild-card'.



O período de espera do Quiksilver Pro Gold Coast, a primeira das 11 etapas do circuito, decorre até 25 de março. "Kikas' e Slater já se defrontaram uma vez em campeonatos da 'elite', em 2013, quando o então 'wild-card' luso derrotou o norte-americano na repescagem, em Peniche.O surfista cascalense cumpre na Austrália o primeiro campeonato como integrante do circuito mundial, depois de ter terminado o circuito de qualificação no terceiro lugar e já ter disputado quatro campeonatos com a 'elite', sempre como 'wild-card'.O período de espera do Quiksilver Pro Gold Coast, a primeira das 11 etapas do circuito, decorre até 25 de março.

O português Frederico Morais vai defrontar Kelly Slater na terceira ronda do Quiksilver Pro Gold Coast, na Austrália, depois de esta sexta-feira o norte-americano, 11 vezes campeão do mundo de surf, ter superado a repescagem.Nesta primeira etapa do circuito mundial, o português, que tinha assegurado a passagem a esta fase ao vencer a primeira ronda , vai reencontrar, no 10.º 'heat', Slater, sétimo do mundo em 2016 e que afastou o compatriota Nat Young na segunda eliminatória, de repescagem.

Autor: Lusa