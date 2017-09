Continuar a ler

O grupo de trabalho nas próximas competições é composto por atletas que atravessam fases diferentes da carreira - alguns consagrados, como o caso de André Neres, e outros mais jovens, como Pedro Pato ou Teresa Coimbra. Frederico Silva explica que a intenção passa "por atingir uma sustentabilidade a longo prazo" na seleção. "Os Jogos Olímpicos [de 2020, em Tóquio] vão ser a locomotiva que vai acelerar a evolução da escalada. As coisas têm de evoluir e se não for agora, teremos muito mais dificuldades em apanhar esse comboio", acrescentou.A Taça de Espanha de Boulder, este fim-de-semana, será o primeiro teste competitivo da seleção, que conta também com a colaboração do treinador Pedro Alves. André Neres, Vasco Campos, Pedro Pato, João Castro, Bernardo Castro, Mariana Abreu, Teresa Coimbra e Madalena Casanova foram os escaladores escolhidos para representar o país.