Já Marco Freitas, número 17 do ranking mundial, teve entrada direta no quadro principal de singulares, fase na qual vai ter como adversário o dinamarquês Yujia Zhai, número 124, em encontro que principia às 11h40.



Quanto a João Monteiro, ficou isento da primeira ronda preliminar e na segunda eliminatória foi afastado pelo sueco Jens Lundqvist, ao perder por 3-4 (11-6, 11-3, 7-11, 5-11, 7-11, 12-10, 9-11).



Na competição de pares, Diogo Carvalho, formando dupla com o nigeriano Aruna Quadri, seu colega de equipa no Sporting, venceram os suecos Viktor Brodd e Hampus Nordberg por 3-2 (11-8, 11-9, 9-11, 7-11, 11-3).



A portuguesa Fu Yu, em singulares, e Diogo Carvalho, em pares, qualificaram-se esta quarta-feira para os quadros principais do Open da Suécia em ténis de mesa, enquanto João Monteiro foi eliminado.Fu Yu, número 36 do ranking mundial, bateu a chinesa Rui Zhang na ronda preliminar por 4-3 (12-10, 11-8, 9-11, 7-11, 13-11, 10-12, 11-2) e vai defrontar Hoi Kem Doo, de Hong Kong, número 18 do ranking, na quinta-feira, a partir das 17h20.

Autor: Lusa