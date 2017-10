O brasileiro Gabriel Medina, terceiro do ranking mundial, e o australian Julian Wilson, sexto colocado, vão reeditar esta quarta-feira a final do MEO RipCurl Pro de 2012, ganha por Wilson, depois de terem vencido as suas respetivas meias-finais na praia de Supertubos, em Peniche.Wilson somou 16,83 pontos e derrotou o norte-americano Kolohe Andino (14,56), ao passo que Gabriel Medina geriu bem o seu heat e viu os seus 11,10 pontos serem suficientes para derrotar o norte-americano Kanoa Igarashi (6.24), que fez em Portugal a sua melhor prova de world tour em 2017.Wilson e Medina já se defrontaram numa final este ano, no Taiti, com Wilson a triunfar, à semelhança do que aconteceu em Peniche 2012.

Autor: José Morgado