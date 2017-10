Continuar a ler

O período de espera do Meo Rip Curl Pro Portugal decorre até 31 de outubro, na praia de Supertubos, em Peniche. Antes, a surpresa da manhã pertenceu ao norte-americano Kolohe Andino, que atirou para fora da prova penicheira o atual líder do ranking , John John Florence, de forma esclarecedora, ao contabilizar 14,00 pontos (7,17 e 6,83), contra os 3,80 (2,33 e 1,47) do havaiano, que assim perdeu a oportunidade de revalidar o título em Peniche.Já o australiano Julian Wilson teve de 'sofrer' numa bateria bastante equilibrada até final, diante do havaiano Sebastain Zietz, triunfando apenas por 0,10 pontos de diferença.Na bateria entre Kanoa Igarashi e Miguel Pupo foi o norte-americano a superiorizar-se ao brasileiro, obtendo um total de 12,50 pontos (6,83 e 5,57), suficientes para marcar presença entre os quatro melhores de Peniche.O período de espera do Meo Rip Curl Pro Portugal decorre até 31 de outubro, na praia de Supertubos, em Peniche.

O brasileiro Gabriel Medina assegurou esta quarta-feira a presença nas meias-finais no Meo Rip Curl Pro, na 10.ª e penúltima etapa do circuito mundial de surf, ao levar de vencido o australiano Mick Fanning.Na praia de Supertubos, o terceiro da hierarquia mundial, não deu hipóteses ao carrasco de Frederico Morais , o australiano Mick Fanning, impondo-se com 11,33 pontos (5,33 e 6,00), perante os apenas 3,17 (2,00 e 1,17) do três vezes campeão do mundo.

