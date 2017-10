With my bros @bruninho1 @neymarjr #Diretoria Uma publicação partilhada por G. Medina (@gabrielmedina) a Out 16, 2017 às 11:21 PDT

Gabriel Medina é uma das grandes figuras do surf mundial. Campeão do Mundo em 2014 - o primeiro originário de um país cujo inglês não é a língua materna - e 3.º classificado em 2015 e 2016, o brasileiro (que está de novo a 3.º do ranking nesta altura do ano), é um verdadeiro fenómeno de popularidade no seu país e coleciona entrevistas e contratos publicitários.Na semana passada, brilhou ao vencer a sua primeira etapa do ano no circuito mundial, em França, e antes de vir até Portugal deu um salto a Paris, para ir visitar um amigo muito especial: Neymar. "É sempre muito bom estar com os meus amigos. Ele convidou-me, eu não conhecia Paris e foi muito bom. Falámos e rimos muito", contou a Record um dos desportistas mais mediáticos do Brasil, que contabiliza nada mais, nada menos do que 5,6 milhões (!) de seguidores no Instagram.Em Paris, Medina e Neymar tiveram também a oportunidade de colocarem a sua veia competitiva em jogo. Questionámos o brasileiro se os dois se tinham defrontar no 'counter strike', jogo de computador do qual ambos são fãs, e a resposta foi positiva. "Jogámos sim senhor. FIFA e CS. Ele ganhou-me sempre", lamentou.Em Portugal, Gabriel Medina também se sente como em casa. "Hoje já chega a minha mãe. É como se fosse uma segunda casa para mim. Aqui tenho carne, arroz, feijão e batata frita", gracejou.

Autor: José Morgado