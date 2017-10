Steven Seagal, I challenge you One on one, I use boxing you can use whatever. 10 rounds in Vegas pic.twitter.com/tTy7Qo4zHF — George Foreman (@GeorgeForeman) 2 de outubro de 2017

Depois do duelo entre Floyd Mayweather e Conor McGregor, parece que no mundo dos desportos de combate se considera que tudo é possível... A mais recente extravagância (ou perspetiva de...) surgiu da parte do antigo boxeur George Foreman, que aos 68 anos decidiu desafiar Steven Seagal para um combate. Sim, leu bem! O antigo campeão de pesos pesados desafiou o conceituado ator, de 65 anos, para um duelo que seria, no mínimo, inesperado."Desafio-te para um combate. Eu uso o boxe e tu podes utilizar aquilo que queiras. Dez assaltos em Las Vegas", escreveu Foreman no Twitter, numa publicação que gerou o 'caos' no mundo dos desportos de combate, mas que até ao momento não mereceu qualquer reação por parte do ator.Ainda que as razões deste desafio sejam ainda uma incógnita, a imprensa especializada refere que o mesmo pode ter sido 'provocado' as recentes considerações de Seagal a propósito dos protestos dos jogadores da NFL. É que o ator, considerado como um dos 'bad boys' do cinema de ação, considerou que o protesto dos futebolistas é "uma piada e um atropelo".

Autor: Fábio Lima