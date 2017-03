O par misto português, João Martins e Carolina Dias, conquistou a medalha de bronze (28.690 pontos) na Taça do Mundo de acrobática, que decorreu no Complexo de Ginástica da Maia.

"Estamos muito contentes com o nosso trabalho. Treinámos imenso para esta primeira Taça do Mundo e graças a isso conseguimos um bronze", confessou o par. "Iremos treinar ainda mais e mudar tudo o que for preciso e estiver ao nosso alcance para conseguirmos fazer melhor na próxima edição que terá lugar na Bélgica", afirmaram ainda os portugueses.

Continuar a ler