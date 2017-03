O Governo vai atribuir à Federação Portuguesa de Padel (FPP), dentro de dias, o estatuto de utilidade pública desportiva, modalidade que atualmente é tutelada pela Federação Portuguesa de Ténis.

Depois de ter recolhido a opinião de várias entidades, nomeadamente o Comité Olímpico de Portugal, Confederação do Desporto e do Conselho Nacional do Desporto, o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, prepara-se para assinar o despacho que legitima a FPP, por ser esta a entidade que está filiada na Federação Internacional de Padel.





