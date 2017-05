Continuar a ler

Com um forte apoio de todos os elementos da equipa portuguesa, Pedro Henrique dominou a sua bateria e destacou-se pelos seus 12.53 pontos, relegando para segundo plano Josh Evans (7.84 pts) e os dinamarqueses Christoffer Hartkopp (7.77 pts) e Oliver Hartkopp (6.9 pts).



O selecionador da equipa portuguesa, David Raimundo, destaca a boa prestação dos atletas portugueses nestas duas primeiras rondas do Mundial.



"O Guilherme terminou a prova em segundo lugar e o Pedro venceu o seu heat com ondas na casa dos 6 valores, em condições muito difíceis", elogioi Raimundo, antecipando já as dificuldades prevista para as ronadas seguintes.



Guilherme Fonseca e Pedro Henrique foram esta quarta-feira o centro das atenções para a formação lusa que, pelo quinto dia consecutivo, vê os seus atletas avançar nos 'ISA World Surfing Games'.O esforço e a qualidade de surf do jovem Guilherme e a experiência do campeão nacional, Pedro Henrique, contribuíram para mais um dia positivo para Portugal, focado em voltar a subir ao pódio e reforçar a imagem do país junto das 47 seleções que competem até domingo em Biarritz, França.Depois da ronda de repescagem da competição masculina, Guilherme Fonseca começou este quinto dia da competição a disputar ondas com Angelo Bonomelli, Aviv Vaknin e Robert Webster Blythe. O surfista teve uma boa escolha de ondas e demonstrou um surf seguro e de qualidade, terminando o heat em 2.º lugar e com um score de 14.53.

