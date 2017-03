Continuar a ler

Para a prestação do português contribuíram os nove ´bogeys´ (uma acima do par), dois duplo ´bogeys´ (duas acima) e apenas um ´birdie´ (uma abaixo).Ricardo Melo Gouveia, outro dos portugueses em prova, anunciou na quinta-feira a desistência do Hero Indian Open devido ao reaparecimento de uma lesão na anca, depois de ter concluído a primeira voltaO golfista português, que já tinha sido afetado por esta lesão em fevereiro, esteve muito abaixo na volta de quinta-feira, interrompida devido ao risco de trovoadas, tendo concluído com um agregado de 79 pancadas, sete acima do par do campo.O indiano Shiv Chawrasia destronou na liderança da prova o o inglês David Horsey, com um agregado de 139 pancadas.