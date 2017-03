A Praia do Norte é uma referência global das ondas grandes, mas nem só os surfistas estrangeiros tiram os devidos benefícios do potencial do Canhão da Nazaré. Este ano, há um português que entrou no restrito lote de surfistas que podem almejar o triunfo na gala dos WSL Big Wave Award. Com uma onda surfada a 24 de outubro, que se estima tenha entre 22 e 24 metros, Hugo Vau ameaça mesmo o recorde estabelecido por Garrett McNamara em novembro de 2011, de 23,77 metros. O açoriano não esconde a expectativa e acredita que o havaiano até ficará feliz se o recorde for batido.

"O Garrett fica feliz com as minhas ondas, tal como se fosse ele a fazê-las. É um trabalho de equipa. Nos últimos anos, há sempre um elemento da nossa equipa na final. Isso mostra que somos uma equipa com alguma solidez e coerência", explica o surfista, recordando a onda gigante que é candidata à gala da WSL. "Também tive alguma sorte na forma como a onda rebentou, foi perfeita, tal como a do Sebastian Steudtner [também finalista]. As duas ondas são muito parecidas, e tanto uma como a outra podem ser o recorde do Mundo. Agora vamos ver o que decidem", refere Hugo Vau, que apenas contesta o facto de não existir uma classificação: "Se se atribui um número à maior onda na gala, também se deve atribuir um número às outras ondas. Se uma onda ganhar com 25 metros e a minha não ganhar, qual foi o tamanho da minha? Se houvesse uma classificação, havia um critério e uma coerência."

O surfista açoriano assume que sente "mais responsabilidade" quando faz de segurança na mota de água do que quando está em cima da prancha. E explica porquê. "Se cometer um erro em cima da prancha sou eu que pago, sou eu que tenho as consequências. Até costumo dizer que há três custos: pagamos com o material, com o corpo ou com a vida. Na mota quando cometemos um erro ou uma falha deixamos um amigo em risco de vida ou perigo iminente e esse é um peso maior", remata Hugo Vau.



Ao lado de ‘GMac’ desde o início



Hugo Vau é um dos pioneiros do movimento que transformou a Praia do Norte, fazendo ainda hoje equipa com McNamara. A ligação começou de forma curiosa: "O Garrett ligou-me e pediu-me para fazer de segurança dele e, a partir daí, foi natural. Começámos a formar equipa numa fase em que não estava aqui ninguém. Parecíamos os primeiros homens a chegar à Lua, nem nós sabíamos para o que íamos", recorda o surfista, que, com ‘GMac’, começou a definir os protocolos de segurança na Nazaré. "No início, nem sabíamos como é que as motas e as pranchas iam reagir. Hoje temos um sistema de segurança."

Autor: Joaquim Paulo