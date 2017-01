A segunda edição da Taça Desporto Escolar/CNID será apresentada na segunda-feira, 16 de janeiro, na Escola Gil Vicente, em Lisboa.A prova, destinada aos alunos do sétimo ano e com uma classificação final coletiva, é disputada a nível nacional, nas vertentes de andebol, atletismo, aasquetebol e ténis de mesa.Recorde-se que na primeira edição participaram mais de 15 mil atletas, com as finais a disputarem-se na capital. Este ano, as decisões têm lugar em vagos, Aveiro.

Autor: Luís Miroto Simões