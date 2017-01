Continuar a ler

A bicampeã nacional de sub-18 e Beatriz Themudo eram as portuguesas com mais hipóteses teóricas de seguir em frente, por já terem conseguido esse feito em 2015 e estarem mais habituadas ao elevado nível de jogo que se verifica todos os anos neste torneio que reúne 90 das melhores amadoras da Europa.Sara Gouveia desistiu logo no final do primeiro dia com febre e tanto Leonor Medeiros como Rita Costa Marques são jovens de escalões etários inferiores, que ainda no ano passado jogavam nos sub-14, e a sua participação visou, sobretudo, objetivos de longo prazo.O CIAFP conta para os rankings amadores europeu e mundial, está a ser organizado pela Federação Portuguesa de Golfe (FPG) no Montado Hotel & Golf Resort, no concelho de Palmela, e termina no sábado, com a última volta a iniciar-se às 8h30.Uma das grandes novidades de 2017 do torneio sancionado pela Associação Europeia de Golfe (EGA) consiste em atribuir pontos para o ranking europeu da PING Junior Solheim Cup.As classificações e resultados das jogadoras portuguesas, todas eliminadas, quando o CIAFP atingiu os 54 buracos, são os seguintes:69.ª (empatada) Leonor Bessa, 235 (74+80+81), +1979.ª (empatada) Beatriz Themudo, 239 (79+83+77), +2386.ª Leonor Medeiros, 245 (79+86+80), +2987.ª (empatada) Rita Costa Marques, 247 (80+81+86), +31Sara Gouveia, 78 (+6) e desistência por doençaSó duas jogadoras conseguem estar abaixo do Par após a penúltima volta e o top-3 do CIAFP está ordenado do seguinte modo:1.ª Letizia Bagnoli (Itália), 212 (69+73+72), -42.ª Julia Engstrom (Suécia), 214 (69+73+72), -23.ª (empatada) Agathe Laisne (França), 216 (74+71+71), Par3.ª (empatada) Line Toft Hansen (Dinamarca), 216 (68+73+75), ParNote-se que Julia Engstrom e Agathe Laisne são duas das seis jogadoras classificadas no top-100 do ranking mundial amador presentes no Montado, tendo já anteriormente integrado a seleção europeia da PING Junior Solheim Cup, com legítimas aspirações a serem de novo convocadas.