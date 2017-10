Continuar a ler

Ainda no escalão júnior, Portugal obteve hoje o bronze com o par Mariana Candeias e Marta Nunes (Ginásio Clube Português), que concluiu a final individual do exercício dinâmico com 27.260 pontos.A um lugar do pódio júnior ficou o par Henrique Branco e Tomás Filipe (Grupo Dramático e Sportivo de Cascais), que terminou em quarto a final individual com o exercício de equilíbrio, com uma pontuação de 27.190. No sábado a dupla tinha sido bronze na final do 'all-around'."Foi um campeonato de grandes emoções, com uma grande qualidade de todos os países presentes e onde Portugal veio para discutir todos os pódios. Além das medalhas obtidas, estivemos em todas as finais, onde participámos e obtivemos vários quartos lugares", congratulou-se Luís Arrais, vice-presidente da Federação de Ginástica de Portugal.O dirigente, também chefe da delegação lusa, destacou ainda o trio maiato: "Fez história ao obter três medalhas de ouro, em três possíveis. Um facto raríssimo. A nossa comitiva foi fantástica. Parabéns a todos os treinadores, clubes, dirigentes, mas também aos pais e encarregados de educação."