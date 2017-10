A portuguesa Joana Schenker sagrou-se este domingo campeã mundial de bodyboard, apesar de ter sido eliminada nos quartos de final do Nazaré Pro, sétima e penúltima etapa do circuito mundial.Na Praia do Norte, na Nazaré, Joana Schenker caiu nos quartos de final, mas mesmo assim conseguiu festejar em casa o título mundial.Sete dias depois de ter completado 30 anos, Joana Schenker tornou-se na primeira portuguesa a sagrar-se campeã do circuito profissional mundial, depois de já, este ano, ter vencido o circuito europeu pela quarta vez.