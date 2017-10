Continuar a ler

A algarvia, que fez 30 anos a 1 de outubro, reconheceu que está a ter um ano de sonho - "não falta mais nada" -, depois de já ter vencido o Europeu e o Nacional.



Vencer o Mundial em casa, na Praia do Norte, na Nazaré, "é mais especial ainda" para Joana Schenker.



"Eu senti a comunidade do bodyboard e quem acompanha um pouco esta modalidade com uma energia incrível, em especial depois da etapa de Sintra, quando passei para a frente do ranking. Tenho recebido um feedback enorme das pessoas. Sinto-me muito acarinhada. É muito especial vencer em casa, junto dos amigos e das pessoas que falam a nossa língua", assumiu.



Joana Schenker, que este domingo se sagrou campeã do mundo de bodyboard na Nazaré, disse que Portugal já merecia ter um atleta no topo do circuito mundial da modalidade, reconhecendo que está a ter um ano perfeito."Foram muitos anos a batalhar para isto. É um sonho realizado para qualquer atleta conseguir o título mais importante da modalidade. Sinto também que Portugal já merecia ter um campeão do mundo. Portugal tem um grande historial no bodyboard e ter um campeão do mundo do circuito mundial era algo que o país já merecia. Ser eu a dá-lo é uma grande honra e também uma grande responsabilidade", disse, à agência Lusa.

Autor: Lusa