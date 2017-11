Continuar a ler

Portugal, com uma seleção de nove nadadores, terminou a competição com 26 medalhas, cinco de ouro, nove de prata e 12 de bronze.João Vaz conquistou no European Open Championships Paris 2017 duas medalhas de ouro, quatro de prata e duas de bronze.Ainda na jornada desta sexta-feira, José Ribeiro conquistou a prata nos 1500 livres e Diogo Santos o bronze.