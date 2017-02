Continuar a ler

Uma situação que naturalmente provocou muitas reações na Rússia e que levou mesmo o presidente da federação a ameaçar com a aplicação de sanções severas, inclusivamente o possível afastamento das duas equipas do campeonato. Para já, a primeira medida passou pela anulação do resultado em causa e o reagendamento do encontro para 3 de março, mas até lá ainda muito pode acontecer...Se tiver 'paciência' para tal, deixamos o link para o jogo completo

Um jogo com vinte autogolos? Aconteceu na Rússia

Marcado nos últimos tempos por escândalos maioritariamente ligados ao doping, o desporto russo voltou este fim de semana a ficar manchado por uma situação que promete fazer correr muita tinta. Tudo sucedeu num encontro de bandy (uma espécie de hóquei no gelo, mas com baliza e campos maiores), entre Vodnik e Baykal-Energiya, que acabou com um 'score' de 11-9... com vinte autogolos!Basicamente, e segundo relatos da imprensa russa, nenhuma das equipas pretendia vencer a partida, de modo a ter a 'liberdade' de escolher o adversário a defrontar nos playoffs e, num encontro de 90 minutos, vinte golos até parecem ter sido poucos... Contudo, aqui há um pormenor peculiar: todos os golos foram marcados na segunda parte, a partir dos 68 minutos, quase à cadência de um (auto)golo por minuto. A título de curiosidade, os onze (auto)golos do Vodnik foram marcados por Oleg Pivovarov.

Autor: Fábio Lima