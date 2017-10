Continuar a ler

Com esta eliminação precoce na 10.º e penúltima etapa do circuito, John John Florence, que já tinha visto o rival mais direto, o sul africano Jordy Smith, ser eliminado ainda na terceira ronda, continua a depender apenas de si próprio para revalidar o título no Billabong Pipe Masters, no Havai.



Contudo, além de Jordy Smith, o brasileiro Gabriel Medina e o australiano Julian Wilson ainda têm possibilidades de serem campeões do Mundo em Pipeline.



O campeão do Mundo e líder do ranking, o havaiano John John Florence, foi esta quarta-feira eliminado nos quartos de final em Peniche, frente ao norte-americano Kolohe Andino, adiando as contas do título para a última etapa.Na segunda bateria dos 'quartos', John John não foi capaz de mostrar as suas habilidades na praia de Supertubos, deixando-se surpreender por Kolohe Andino, 10.º do ranking, que obteve 14,00 pontos (7,17 e 6,83), face aos 3,80 (3,33 e 1,47) do havaiano.

Autor: Lusa