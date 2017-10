Continuar a ler

O prémio, que pela primeira vez distinguiu um português, visa reconhecer um indivíduo que trabalha de forma consistente na promoção do desporto e da atividade física na sua comunidade.Na cerimónia de atribuição do prémio, Jorge Pina, deficiente visual desde 2004, dedicou-o a todos os jovens que acreditam no desporto."Apesar de ser cego, aprendi a ver melhor de outras formas, tal como o Principezinho, de Saint-Exupéry, passei a conseguir ver através do coração, e é com gratidão e reconhecimento que recebo este prémio, que é também de todos os jovens que acreditam no desporto e naquilo que modestamente tenho podido contribuir para que através do desporto sejam mais felizes", disse o atleta, citado pela sua assessoria de imprensa.Jorge Pina, que em 2011 criou a associação com o seu nome - que desenvolve vários projetos sociais - e em 2015 uma escola de atletismo adaptado, tem 41 anos e até aos 25 conquistou vários títulos nacionais e internacionais de pugilismo.Depois de ter perdido 90% da visão, sobretudo devido às competições de pugilismo, começou a praticar atletismo, tendo marcado presença nos Jogos Paralímpicos Pequim'2008, Londres'2012 e Rio'2016.