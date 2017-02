Continuar a ler

Em K1, o favorito Ivan Silva (Águas Bravas Clube) até foi o mais rápido, mas deu dois toques e, com isso, penalizou quatro pontos e ficou a 1,99 de Frederico Alvarenga, batendo o colega de equipa Rodrigo Magalhães por 0,1.



A espanhola Ainhoa Rodriguez (CP Penedo) venceu em K1 com 123,79 e também foi a mais forte em C1 com 119,68 pontos.



O canoísta finalista olímpico José Carvalho (AD Amarante) venceu este domingo a prova de C1 do XXIII Slalom Internacional de Fridão, Amarante, que em K1 teve em Frederico Alvarenga (Aventura Marão Clube) um vencedor surpresa.A competição, com perto de 100 canoístas de 11 clubes, portugueses e espanhóis, no Rio Tâmega, contou com José Carvalho em bom plano, terminando com 99,34 pontos (segundos), menos 6,18 do que o espanhol Brais Pereira (Teixugos) e 6,96 do que Marcos Pereira (CP Penedo).

Autor: Lusa