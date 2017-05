O português José-Filipe Lima terminou esta sexta-feira no grupo dos sextos classificados o segundo dia do 'The Rocco Forte Open', torneio do 'European Tour' em golfe, a decorrer em Agrigento, em Itália.Filipe Lima concluiu a segunda volta ao circuito em 67 pancadas, quatro abaixo do Par, com um 'eagle' (duas abaixo do Par), três 'birdies' (uma abaixo do Par) e um 'bogey' (uma acima do Par).O inglês Michel Hoey e o sueco Sebastian Soderberg, que na quinta-feira ocupavam ex-aequo o topo da classificação, foram destronados pelo espanhol Alvaro Quiros, que totaliza 127 pancadas, 15 abaixo do Par.

Autor: Lusa