Já Ricardo Melo Gouveia, que na quinta-feira terminou na 24.ª posição e estava em boa posição seguir em frente na prova, caiu 76 posições, terminando abaixo do cut no grupo dos classificados em 100.° lugar.



O golfista português José-Filipe Lima passou esta sexta-feira o cut do British Masters, ao terminar no grupo dos classificados em 53.° o torneio a decorrer em Newcastle, Inglaterra.Filipe Lima conseguiu no segundo dia de prova subir 39 posições, graças a uma volta com 67 pancadas (três abaixo do par do campo) e um cartão com seis birdies (uma abaixo) e três bogeys (uma acima).

Autor: Lusa