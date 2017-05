O português José-Filipe Lima acabou no grupo dos 31.°s classificados o 'The Rocco Forte Open' , torneio do European Tour de golfe, que terminou este domingo em Agrigento, Itália.Depois de no sábado ter terminado em quinto lugar, Filipe Lima fechou a semana com uma quarta volta ao circuito com 76 pancadas, cinco acima do par do campo, com quatro 'birdies' (uma abaixo do par do buraco), seis 'bogeys' (uma acima) e um duplo 'bogey' (duas acima).O espanhol Álvaro Quirós venceu o torneio após bater o sul-africano Zander Lombard num playoff, depois de ambos terem concluído as quatro voltas com um agregado de 270 pancadas.

Autor: Lusa