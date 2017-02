Continuar a ler

João Paulo Bessa, mandatário do atual presidente do COP -- que sucedeu no cargo a Vicente Moura em março de 2013 - para as eleições quadriénio 2017/2021, marcadas para 23 de fevereiro, entregou o dossiê de candidatura na sede do organismo olímpico, em Lisboa.A comissão eleitoral aceitará eventuais reclamações até 11 de fevereiro, pronunciando-se sobre as mesmas até 15, estando a tomada de posse da comissão executiva eleita agendada para 03 de março.