O português José Ribeiro conquistou a medalha de ouro da prova de 800 metros livres nos Europeus de natação para atletas com Síndrome de Down (DSISO), que decorrem em Paris, ao terminar a prova em 12.40,08 minutos.José Ribeiro, do CPN-Clube de Propaganda da Natação, estabeleceu ainda um novo recorde nacional, garantindo o título europeu à frente do britânico Andy Banks (14.01,96 minutos) e do turco Cengizhan Donmez (14.56,56).

Autor: Lusa