Continuar a ler

No havaiano Sony Open, Thomas tornou-se no mais jovem golfista da história a cumprir uma volta abaixo dos 60 golpes (59).



Desde 1960, foi apenas o terceiro jogador, depois dos compatriotas Tiger Woods e Jordan Spieth, a vencer cinco torneios numa temporada, entre os quais um major, antes dos 25 anos. No havaiano Sony Open, Thomas tornou-se no mais jovem golfista da história a cumprir uma volta abaixo dos 60 golpes (59).Desde 1960, foi apenas o terceiro jogador, depois dos compatriotas Tiger Woods e Jordan Spieth, a vencer cinco torneios numa temporada, entre os quais um major, antes dos 25 anos.

O norte-americano Justin Thomas, vencedor do major PGA Championship, aos 24 anos, foi esta quarta-feira eleito o golfista do ano do circuito norte-americano PGA, sucedendo ao seu compatriota Dustin Johnson.Além do Grand Slam, Justin Thomas conquistou outros quatro títulos em 2017, casos da Taça FedEx, dois torneios no Havai, o de Kuala Lumpur e o Dell Technologies Championship.

Autor: Lusa