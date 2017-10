Continuar a ler

E se os encarnados quiserem incluir o surf no seu projeto olímpico para 2020? "Já tinha ouvido falar e é muito bom ver que o clube está a apostar noutros desportos, nomeadamente no surf que está cada vez ‘maior’ em Portugal."



Kanoa Igarashi só tem 20 anos - feitos há apenas três semanas - mas uma série de boas histórias para contar. O segundo surfista mais jovem do circuito mundial (era o mais jovem até à subida ao tour do australiano Ethan Ewing, no início de 2017) nasceu nos Estados Unidos, é filho de pais japoneses mas tem Portugal como uma das bases importantes da sua vida, ou não fosse Teresa Bonvalot, uma das melhores surfistas portuguesas de sempre (apesar dos 18 anos) a sua namorada.O muito tempo passado em Portugal fê-lo ganhar um gosto especial... pelo Benfica. "Todos os meus amigos são benfiquistas e o primeiro jogo de futebol a que fui na vida foi do Benfica. Foi há três ou quatro anos e ganhámos 3-0. Desde esse momento fiquei rendido. Nunca tinha visto nada assim na minha vida: tanta força, tanta energia. O público é incrível. Vou ao Estádio muitas vezes, já fui ver uma vez um jogo contra o Sporting e o Benfica ganhou novamente. Tenho uma camisola, um cachecol e quando estou na Califórnia gosto de treinar com a camisola. Toda a gente me pergunta o que é aquilo."

Autor: José Morgado