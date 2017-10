Continuar a ler

Para além de Kanoa, quem já garantiu presença nos 'quartos' da prova penicheira foi o havaiano John John Florence, atual campeão mundial e líder do 'ranking', juntamente com o australiano Julian Wilson, vencedor da etapa em 2012.



Na última bateria da ronda quatro o australiano Mick Fanning, três vezes campeão do mundo, irá disputar com os brasileiros Gabriel Medina, segundo do 'ranking', e Miguel Pupo uma vaga direta para estar entre os oito melhores em Peniche.



O período de espera do Meo Rip Curl Pro Portugal decorre até 31 de outubro. Para além de Kanoa, quem já garantiu presença nos 'quartos' da prova penicheira foi o havaiano John John Florence, atual campeão mundial e líder do 'ranking', juntamente com o australiano Julian Wilson, vencedor da etapa em 2012.Na última bateria da ronda quatro o australiano Mick Fanning, três vezes campeão do mundo, irá disputar com os brasileiros Gabriel Medina, segundo do 'ranking', e Miguel Pupo uma vaga direta para estar entre os oito melhores em Peniche.O período de espera do Meo Rip Curl Pro Portugal decorre até 31 de outubro.

O surfista português Frederico Morais foi relegado esta terça-feira para nova repescagem no MEO Rio Curl Pro Portugal, 10.º e penúltima etapa do circuito mundial de surf, tendo sido superando por Josh Kerr e Kanoa Igarashi.Na bateria três da ronda quatro, o surfista cascalense, 13.º da hierarquia, arrecadou 13,60 pontos (8,33 e 5,27), ficando em terceiro do heat, atrás do norte-americano Kanoa Igarashi, que venceu com 16,83 (8,33 e 8,50) e do australiano Josh Kerr, que obteve 15,44 (5,87 e 9,57) e vai igualmente disputar a repescagem.