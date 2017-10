My little pandinha amo teeee Uma publicação partilhada por Kanoa Igarashi (@kanoaigarashi) a Mai 7, 2017 às 1:34 PDT





11 years later and KTLA were able to do another cool piece on me. Hope you guys were able to watch it this morning! Uma publicação partilhada por Kanoa Igarashi (@kanoaigarashi) a Fev 19, 2016 às 5:47 PST

What a night! @slbenfica ?? Uma publicação partilhada por Kanoa Igarashi (@kanoaigarashi) a Out 18, 2017 às 3:38 PDT

Kanoa Igarashi só tem 20 anos - feitos há apenas três semanas - mas uma série de boas histórias para contar. O segundo surfista mais jovem do circuito mundial (era o mais jovem até à subida ao tour do australiano Ethan Ewing, no início de 2017) nasceu nos Estados Unidos, é filho de pais japoneses mas tem Portugal como uma das bases importantes da sua vida, ou não fosse Teresa Bonvalot, uma das melhores surfistas portuguesas de sempre (apesar dos 18 anos) a sua namorada.E sim, Kanoa fala fluentemente a língua do país que orgulhosamente representa - os Estados Unidos -, a língua que sempre falou em casa - o japonês - e ainda a do seu país de eleição, o português. E se para muitos a língua de Camões é um verdadeiro dilema, para o prodígio de Huntington Beach... nem por isso. "Sinto-me tão confortável a falar português como japonês ou inglês. Depois de aprender japonês foi muito mais fácil aprender português. É mais fácil por uma questão de dobragem da língua e tudo isso. Há muitas palavras como ‘João’, ‘Ribeira D’Ilhas’ que muitos americanos não conseguem dizer mas eu como aprendi japonês consigo. Isso ajuda muito. Há uns oito meses que os meus amigos só falam português comigo. Não lhes pedi, mas eles obrigaram-me!".Sobre Portugal, Igarashi só tem... elogios. "Adoro as pessoas. Os portugueses são a melhor ‘coisa’ do Mundo. São simpáticos, muito boas pessoas e acho que é muito parecido com o Japão. Pensam muito na felicidade do próximo, tentam ter a certeza de que ele se sente bem, de que não tem problemas. Os meus melhores amigos são portugueses. É o local onde me sinto mais em casa. Passo três semanas do meu ano na Califórnia e um mês e meio (as vezes dois) aqui. Portugal é uma base para mim, a minha namorada Teresa [Bonvalot] é de cá, as ondas são incríveis, a comida é fantástica – a minha preferida em todo o Mundo -, adoro Cascais. Adoro tudo. Quando vim cá a primeira vez não queria ir-me embora."De entre todos os portugueses dos quais Kanoa admite 'adorar', há uma que está num patamar acima de todas as outras: Teresa Bonvalot. O californiano não tem dúvidas de que a cascalense se vai juntar a ele no circuito mundial. "Essa questão nem se coloca. Ela vai certamente qualificar-se um dia para o circuito mundial. É uma questão de tempo e ela é muito jovem. Não tem problema nenhum se se qualificar quando tiver 22 anos, daqui a quatro. Ela às vezes tem um pouco de pressa, mas estou sempre a dizer-lhe para ter calma. Ela tem muito apoio da família, dos patrocinadores, de Portugal e da cidade de Cascais. Isso é muito importante. Nos Estados Unidos não se vê muito isso."Kanoa Igarashi é um promissor surfista... ainda antes de sequer existir, uma vez que os seus pais, que praticavam a modalidade, mudaram-se para a Califórnia para que um dia pudessem ter um filho com condições de se tornar num campeã: e conseguiram. Igarashi não podia estar-lhes mais agradecido. "Quando és jovem não controlas o que acontece. Os meus pais eram surfistas, adoravam a Califórnia e mudaram-se para lá para terem um filho que crescesse a surfar lá. Para mim foi o melhor que me aconteceu, poder crescer e estudar lá. Eles apoiam-me muito. Deixaram tudo o que tinha de lado e colocaram-me como prioridade. Dedicaram a vida deles a mim e à minha carreira e nunca vou esquecer os sacrifícios que eles fizeram por mim. Nunca estaria aqui sem eles. Viajam comigo para todo o lado e fazem-me sentir em casa por todos os países que passo."A primeira prioridade da sua vida foi, garante, terminar os estudos o mais cedo possível. "Cresci em Santa Monica, Los Angeles, que ainda era um pouco longe da praia. E a escola foi sempre a minha prioridade principal. Durante muitos anos só ia surfar aos fins-de-semana mas depois eles perceberam que para eu evoluir era impossível eu continuar surfando apenas dois dias por semana e mudámo-nos para Huntington Beach. Eu tinha apenas seis anos. Passei a surfar antes e depois das aulas. Começava às 6 da manhã, ia para a escola e depois das aulas voltava a surfar até ser de noite. Foi assim a minha vida durante 5 ou 6 anos, até que comecei a viajar mais. Terminei a escola secundária muito jovem, com apenas 15 anos, e a partir daí puder dedicar-me ao surf a cem por cento. Para mim foi fundamental estudar, porque aprendi coisas que jamais aprenderia noutros lugares. Aos 15/16 anos comecei a viajar, para Portugal, França, Austrália."Só mais tarde Kanoa percebeu que era realmente bom. "Ganhei muitos eventos amadores nos Estados Unidos, sabia que era bom, mas nunca sabes se isso é suficiente para o resto do Mundo. Comecei a viajar para perceber se era realmente bom. Foi aos 15 anos que comecei a competir, a ter bons resultados nos juniores e foi aí que comecei a entender."Daí até ao circuito mundial foi um passo bem mais curto do que imaginava... "O meu objetivo era qualificar-me para o circuito mundial aos 22 anos. Fiz o circuito mundial pela primeira vez em 2015 para me divertir e estar com os meus amigos e acabei por me qualificar. Tudo acontece por uma razão e comigo tudo se passou muito rapidamente. O meu objectivo é ser campeão do Mundo e eu sinto que já estou dois ou três anos à frente da minha ‘programação’ pessoal que me pode levar a esse objetivo."À semelhança da grande maioria dos ídolos do desporto japonês, Igarashi é notícia por tudo o que faz no Japão, ainda que até nem represente o país. "Eu sou o único surfista ‘japonês’ no tour. Tive um programa de televisão e viram-me crescer. Eles vêem-me como um deles. Tudo o que eu faço está nos jornais e torna-se notícia. Com os Jogos Olímpicos no Japão, os surf está a crescer muito lá e há muito foco nesta modalidade. É uma oportunidade para eu aproveitar, fazer o meu melhor. Sou jovem, mas sinto que posso fazer muitas coisas boas nos próximos anos. E os Jogos Olímpicos serão diante da minha família, primos e avós, que vêm todos os meus heats sejam onde for. Vai ser muito especial para mim competir nos Jogos Olímpicos no Japão."O muito tempo passado em Portugal fê-lo ganhar um gosto especial... pelo Benfica. "Todos os meus amigos são benfiquistas e o primeiro jogo de futebol a que fui na vida foi do Benfica. Foi há três ou quatro anos e ganhámos 3-0. Desde esse momento fiquei rendido. Nunca tinha visto nada assim na minha vida: tanta força, tanta energia. O público é incrível. Vou ao Estádio muitas vezes, já fui ver uma vez um jogo contra o Sporting e o Benfica ganhou novamente. Tenho uma camisola, um cachecol e quando estou na Califórnia gosto de treinar com a camisola. Toda a gente me pergunta o que é aquilo."E se os encarnados quiserem incluir o surf no seu projeto olímpico para 2020? "Já tinha ouvido falar e é muito bom ver que o clube está a apostar noutros desportos, nomeadamente no surf que está cada vez ‘maior’ em Portugal."Kanoa é um dos 12 surfistas ainda em prova no MEO RipCurl Pro 2017 e volta esta terça-feira à competição para disputar a ronda 4, num heat onde também está presente o português Frederico Morais. O norte-americano chegou a Supertubos no 24.º lugar do ranking, mas não tem qualquer pressão, uma vez que está requalificado através do circuito de qualificação, em que é segundo."Aprendi muito pela experiência do ano passado, aprendi imenso com as minhas pranchas e aprendi muito sobre mim próprio também. Eu só fiz 20 anos na semana passada. Não acho que os resultados poderiam ser sido muito melhores da maneira que estou a surfar, mas estou muito feliz. Estou requalificado para 2018 através do circuito de qualificação e estrou a desfrutar da minha vida. Tenho amigos em todo o lado, uma boa família, uma ótima namorada. Espero continuar no tour durante muitos anos e não estou nada stressado. Quando for mais velho vou focar-me no título mundial", garante.Para já, tem hipótese de alcançar em Supertubos a sua primeira vitória da carreira no circuito mundial.

Autor: José Morgado