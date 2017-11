Continuar a ler

Já hoje foi a vez de André Santos conquistar também o segundo lugar, desta feita na categoria -63,5kg, não conseguindo vencer o sérvio Aleksandar Konovalov na final.



Os portugueses André Santos e Cândido Martins foram vice-campeões do mundo de seniores de kickboxing, em evento da WAKO (World Association of Kickboxing Organization), segundo comunicado da federação portuguesa de muay thai e kickboxing.A primeira medalha para Portugal foi conseguida na quinta-feira por Cândido Martins, na categoria +94kg, perdendo na final com o austríaco David Dvornikovich.