Frederico Morais, 11.º classificado do ranking mundial, foi eliminado na 3.ª ronda do Quicksilver Pro France, a 9.ª e antepenúltima etapa do circuito mundial. Em condições difíceis, o surfista português de 25 anos nunca se encontrou com o mar e foi derrotado pelo brasileiro Caio Ibelli, 22.º do ranking. Kikas totalizou 9,60 pontos contra os 14,33 de Caio, que dominou de início ao fim.

"Foi muito difícil. Entrei no heat a tentar apanhar ondas num local diferente do dele, mas não consegui encontrar nada. Depois fui para mais perto dele mas o Caio foi melhor. Agora tenho de focar-me na etapa de Portugal", confessou Frederico Morais, já de olho em Peniche.

Apesar da derrota na 3.ª ronda, Kikas fez melhor do que Connor O’Leary e vai assumir o estatuto de melhor ‘rookie’ de 2017, a duas etapas do final. "É bom, mas ainda faltam dois eventos. O Connor é muito bom, o Joan Duru ainda está em prova aqui em França, mas claro que é bom estar na frente." Entretanto, destaque ainda para a eliminação do líder do ranking mundial, Jordy Smith, que assim irá cair do topo do ranking, que passará a ser ocupado pelo havaiano John John Florence. O campeão do Mundo em título aproveitou a derrota do sul-africano e já está nos quartos-de-final com os melhores ‘scores’ do evento.

Autor: José Morgado