A Koenigsegg Agera RS driven by factory driver Niklas Lilja has recorded a 2-way avg speed of 444.6 km/h (277.9 mph). A new world record! pic.twitter.com/FXUjKpTW1q — Koenigsegg Official (@koenigsegg) 4 de novembro de 2017

Conheça a sensação de andar no carro mais rápido do Mundo

Há um novo rei no mundo da velocidade. O título de carro mais rápido do Mundo mudou de mãos este fim de semana, passando a ser detido pela marca sueca Koenigsegg, que com o seu Agera RS atingiu no sábado uns estonteantes 444,6 km/h na média das duas passagens que fez, um registo que já foi confirmado pelo livro dos recordes do Guinness.O novo recorde foi assegurado numa autoestrada pública (mas na altura do teste fechada, evidentemente) entre Las Vegas e Pahrump, num troço de 11 milhas (17,7 quilómetros), com o piloto Niklas Lilja a ser o responsável por levar o Agera RS a este registo (fez três vezes este percurso).Mas os recordes do bólide da marca nórdica não ficam por aqui. Primeiro de tudo, o Agera RS passa a ser o detentor do melhor registo dos 0 aos 400 km/h e depois novamente aos 0, que conseguiu atingir em apenas 33,29 segundos (oito segundos mais rápido do que o anterior máximo, do Bugatti Chiron). Já dos 0 aos 400 km/h foram conseguidos em 24 segundos... Nota ainda para a velocidade máxima média entre as passagens feitas, nas 277,87 milhas por hora (447,2 km/h).A finalizar, mais dois recordes, neste caso referentes à velocidade atingida numa estrada pública - o que um percurso não totalmente plano... O primeiro referente à média de velocidade num 'quilómetro lançado', que datava de 1938, quando um Mercedes-Benz W125 registou 268 milhas/h (431,1 km/h). Aqui, o Agera RS chegou às 276 milhas/h (445,6 km/h)...Por fim, noutro recorde de 1938, o bólide da Koenigsegg tornou-se igualmente no detentor da melhor marca de velocidade máxima atingida numa estrada pública, superando os 432,7 km/h do Rekordwagen da Mercedes...Bugatti e Hennessey... agora é a vossa vez!

Autor: Fábio Lima